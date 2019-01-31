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Uber сдался – компания прекращает работу в Барселоне

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Uber сдался – компания прекращает работу в Барселоне

Онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок Uber решил прекратить с пятницы оказание услуг в Барселоне. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Данное решение обусловлено мерами, принятыми каталонскими властями. «Мы вынуждены приостановить услуги Uber в Барселоне», — отмечается в сообщении компании. В частности, региональное руководство одобрило меру, согласно которой пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги минимум за четверть часа. В Uber выразили несогласие с этим решением каталонских властей.

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В Барселоне с 18 по 24 января проходила забастовка таксистов. Они выступали против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок. В настоящий момент бессрочная стачка таксистов продолжается в Мадриде.

Uber, Барселона
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