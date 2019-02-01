Потребительские настроения украинцев несколько улучшились

Потребительские настроения украинцев в декабре 2018 года улучшились по сравнению с ноябрем на 2,4 пункта — до 62,2 по 200-балльной шкале, следуя ноябрьскому тренду после существенного проседания в октябре-2018, сообщила компания GfK Ukraine по результатом ежемесячного исследования, уточнив, что с января 2019 года остановила данный исследовательский проект.
Этот показатель также на 1,9 пункта выше по сравнению с декабрем-2017, уточняется в материалах исследования.
«Больше всего улучшились потребительские настроения граждан со средним и выше среднего уровнем дохода. В этих группах в декабре существенно вырос индекс ожидаемых изменений дохода в будущем и целесообразность больших покупок. В то же время усилился пессимизм в группе граждан с доходом ниже среднего», — прокомментировали аналитики компании.
Наибольшую положительную динамику показал индекс целесообразности крупных покупок, который вырос в декабре-2018 на 3,7 пункта — до 71,6, указывается в исследовании.
Украинцы были также оптимистичны в отношении ожиданий динамики безработицы — соответствующий индекс вырос на 3,5 пункта — до 134. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 3,2 пункта — до 61,8.
Помимо этого, улучшился индекс инфляционных ожиданий, снизившись на 2,6 пункта — до 186,6, а также на 2,6 пункта увеличился индекс экономических ожиданий — до 63,6.
Индекс личного положения вырос на 2,3 пункта до 60,3, при этом положительную динамику показали все его составляющие. В частности, индекс ожиданий развития экономики в ближайшие пять лет увеличился на 2,4 пункта — до 71,7, а индекс ожиданий роста экономики в ближайший год — на 2,1 пункт, до 57,2.
Настроения потребителей относительно стабильности национальной валюты продолжили ноябрьский тренд на улучшение: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,2 пункта — до 158,4.
Практически неизменным остался показатель ожиданий текущего личного положения: он вырос на 0,9 пункта по сравнению с ноябрем — до 48,9.
Ранее потребнастроения украинцев в ноябре после существенного ухудшения в октябре улучшились на 2,9 пункта — до 59,8 п.
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