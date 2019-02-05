Укрзализныця сокращает количество поездов в Россию

ПАО «Укрзализныця» уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба общества.

«С 5 февраля года поезда № 24/23 Одесса — Москва — Одесса и № 20/19 Харьков — Москва — Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение рейсов поездов в России связано со «стремительным падением пассажиропотока между странами» — он в 2018 году сократился на 20% по сравнению с 2017 годом.

«С конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. За период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.