Поезда в Россию остались самыми прибыльными для «Укрзализницы» в 2018 году

Поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными. Самым прибыльным поездом, который курсировал из Украины за границу в 2018 году, стал поезд № 5/6 «Киев-Москва». Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» на запрос Українських Новин.

При этом поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными даже несмотря на то, что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении Европы.

Список самых прибыльных поездов с международным сообщением:

п. № 5/6 «Киев-Москва» — наполненность 72%, прибыль составила 120 млн грн

п. № 23/24 «Одесса-Москва» — наполненность 85%, прибыль составила 56 млн грн

п. № 73/74 «Ковель-Москва» — наполненность 80%, прибыль — 30 млн грн

п. № 61/62 «Николаев-Москва» — наполненность 80%, прибыль — 16,7 млн грн

п. № 53/54 «Киев-Санкт-Петербург» — наполненность 61%, прибыль — 14,4 млн грн.

Поезд № 5/6 «Киев-Москва» находится в пути более 13 часов.

Согласно информации сайта poezdato.net, маршрут поезда пролегает по таким станциям как Конотоп, Суземка, Брянск-Орловский, Сухиничи-Главные. Поезд курсирует каждый день.