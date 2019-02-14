Поезда в Россию остались самыми прибыльными для «Укрзализницы» в 2018 году

Поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными. Самым прибыльным поездом, который курсировал из Украины за границу в 2018 году, стал поезд № 5/6 «Киев-Москва». Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» на запрос Українських Новин.
При этом поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными даже несмотря на то, что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении Европы.
Список самых прибыльных поездов с международным сообщением:
п. № 5/6 «Киев-Москва» — наполненность 72%, прибыль составила 120 млн грн
п. № 23/24 «Одесса-Москва» — наполненность 85%, прибыль составила 56 млн грн
п. № 73/74 «Ковель-Москва» — наполненность 80%, прибыль — 30 млн грн
п. № 61/62 «Николаев-Москва» — наполненность 80%, прибыль — 16,7 млн грн
п. № 53/54 «Киев-Санкт-Петербург» — наполненность 61%, прибыль — 14,4 млн грн.
Поезд № 5/6 «Киев-Москва» находится в пути более 13 часов.
Согласно информации сайта poezdato.net, маршрут поезда пролегает по таким станциям как Конотоп, Суземка, Брянск-Орловский, Сухиничи-Главные. Поезд курсирует каждый день.
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