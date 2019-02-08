В «деле Скрипалей» появились два новых подозреваемых

Полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двоих россиян, подозреваемых в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом сообщают источники газеты Daily Mail.

Всего по «делу Скрипалей» теперь проходит пятеро подозреваемых. Предполагается, что силовики проинформируют британское правительство о доказательствах против двух новых отравителей в ближайшие несколько недель, утверждают источники.

По их словам, двое россиян выдавали себя за туристов, чтобы получить британскую визу. После нападения, которое произошло в марте 2018 года, они вернулись в Россию. Собеседники газеты отмечают, что роль обоих в этой операции была «намного меньше» в сравнении с остальными участниками. Кроме того, новые подозреваемые передвигались по британской территории отдельно от основной группы отравителей.

Ранее стало известно о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей». По данным The Telegraph, речь идет об офицере военной разведки России с вымышленным именем Сергей Федотов. Утверждается, что он прибыл в Британию, чтобы помогать Александру Петрову и Руслану Боширову.

По информации Bellingcat и The Insider, настоящие имена Петрова и Боширова — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Первый носит звание подполковника, второй — военврач ГУ Генштаба. Власти Великобритании считают их ответственными за отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Москве все обвинения отрицают.