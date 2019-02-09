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Владельцы газеты National Enquirer прокомментировал обвинения со стороны главы Amazon в шантаже

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Владельцы газеты National Enquirer прокомментировал обвинения со стороны главы Amazon в шантаже

Компания American Media, которой принадлежит газета National Enquirer, отрицает, что сотрудники издания пытались шантажировать самого богатого человека в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в пятницу.

Напомним, ранее Безос сообщил, что подвергался шантажу и вымогательству со стороны сотрудников National Enquirer. По словам Безоса, они угрожали публикацией sms-сообщений и фотографий интимного содержания, которыми якобы обменивались предприниматель и его любовница — актриса Лорен Санчес. Основатель Amazon заявил, что решил не поддаваться угрозам и опубликовать свою переписку с представителями газеты на этот счет. Безос в настоящее время находится в процессе развода со своей супругой Маккензи.

Как подчеркивается в заявлении American Media, в компании «полностью уверены, что действовали законно» при освещении ситуации вокруг Безоса. В компании также сообщили, что, «когда Безос выступил с недавними обвинениями, она добросовестно проводила консультации, чтобы решить все вопросы с ним». «Несмотря на это, в свете обвинений, с которыми выступил Безос, был созван совет директоров, он решил, что нужно незамедлительно провести тщательное расследование в связи с этими утверждениями. После его завершения совет предпримет любые необходимые действия», — говорится в заявлении.

Безос и его супруга объявили, что намерены развестись 9 января 2019 года. Днем позже в National Enquirer был опубликован материал об отношениях предпринимателя с его любовницей, в нем, в частности, приводились сообщения, которыми обменивались Безос и Санчес. Безос, как он сообщил в четверг, после этого распорядился провести частное расследование, чтобы выяснить, как в распоряжение National Enquirer попала его переписка с любовницей.

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По утверждению Безоса, главный редактор National Enquirer Дэвид Пекер узнал о расследовании и через своих представителей потребовал прекратить его. В противном случае он угрожал опубликовать новые сообщения, а также фотографии интимного содержания, которыми якобы обменивались Безос и Санчес. Кроме того, Пекер хотел, чтобы Безос публично заявил, что в материалах National Enquirer, касающихся него, нет политической подоплеки. Безос заявил, что ответил отказом.

Джефф Безос, National Enquirer
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