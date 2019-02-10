Более 100 человек умерли от поддельного алкоголя за три дня в Индии

По меньшей мере 104 человека умерли за последние три дня в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления контрафактного алкоголя. Как сообщает в воскренье газета The Economic Times, полиция задержала 215 человек по подозрению в производстве и торговле некачественным спиртным.
По данным издания, власти этих двух штатов начали масштабную операцию по поиску незаконно произведенного алкоголя. Полиция уже конфисковала более 9,2 тыс. литров поддельного спиртного в Уттар-Прадеше и более 1 тыс. литров в Уттаракханде.
Как ранее сообщила газета The Times of India, жители нескольких соседних деревень из округа Харидвар штата Уттаракханд и округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш собрались вечером 7 февраля на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактный алкоголь.
Вскоре после этого многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание. Как выяснилось, в поддельном алкоголе, который пили пострадавшие, оказалась каустическая сода, аккумуляторный электролит и другие вредные химические примеси.
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