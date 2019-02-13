Путин и Лукашенко вместе покатались на лыжах в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вместе покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.

Как сообщают российские СМИ, лидеры сделали перерыв в продолжительных переговорах, которые начались там в среду. Прокатиться на лыжах с ними решил и сын Лукашенко Николай. Они провели на склонах около часа.

Отмечатеся, что в горах сейчас много снега и теплая солнечная погода — около пяти градусов.

Переодевшись в лыжные костюмы, президенты вышли на склон, удивив своим появлением туристов, которые в это время тестировали горки. Горно-туристический центр не стали специально перекрывать.