Лукашенко собрался ехать к Путину

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре договорились, что в ближайшие недели проведут встречу в Москве. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении.
В пресс-службе проинформировали, что во время беседы был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил СМИ, что конкретные сроки встречи в Москве в ближайшие недели президентов России и Беларуси будут определяться дополнительно. Он подчеркнул, что президенты в телефонном разговоре условились встретиться в ближайшие недели. «Точные даты встречи будут уточняться, будут определяться дополнительно», — сказал представитель Кремля.
Президент России в телефонном разговоре также поздравил Лукашенко с днем рождения, отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. Президенту Белоруссии 30 августа исполнилось 66 лет.
Государственный телеканал «Беларусь-1» также сообщил о состоявшемся телефонном разговоре глав государств. По информации телеканала, президенты затронули в беседе общую ситуацию в Беларуси и отдельно обсудили обстановку вокруг страны. Это шестой разговор Путина и Лукашенко за последнее время. Кроме того, российский президент обсуждал ситуацию в стране с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
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