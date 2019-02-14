30 чиновников проигнорировали предупреждения и не подали декларации, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки умышленного непредставления деклараций 30-ю должностными лицам Национальной полиции, Национального банка, Министерства юстиции и других госорганов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В НАПК сообщают, что выводы относительно этого Национальное агентство направило в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для расследования.
Как отмечается, ведомство рекомендовало подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.
«Среди лиц, не выполнили требований закона, 8 депутатов местных советов, 13 должностных лиц органов Нацполиции, а также должностные лица Нацбанка, прокуратуры, Минюста и других государственных органов. Большинство нарушений касаются непредставления декларации лица, которое прекратило деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления», — говорится в сообщении.
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