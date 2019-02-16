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Климкин заявил о невозможности договариваться с Россией «по определению»
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Климкин заявил о невозможности договариваться с Россией «по определению»

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Климкин заявил о невозможности договариваться с Россией «по определению»

Договариваться о чем-то с Россией невозможно по определению. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«Очень чувствуется в наших встречах, в разговорах и выступлениях на конференции — все прекрасно понимают, что просто договариваться о чем-то с Россией уже по определению невозможно», — подчеркнул Климкин.

Министр отметил, что в понедельник, 18 февраля, состоится международная встреча министров иностранных дел Европейского Союза относительно поддержки украинских оккупированных территорий, что для него очень важно.

«Конечно, там будут говорить о персональных санкциях, вы это услышите от Могерини. Но для меня на самом деле, и я не шучу, главное, что на этом заседании будет обсуждаться очень целенаправленный план по поддержке и украинского Донбасса, и украинского Юга», — добавил глава МИД.

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Климкин также сообщил, что в рамках встреч в ходе Мюнхенской конференции по безопасности он поднимал вопрос «ползучей оккупации Азова», а также освобождения украинских политзаключенных и военнопленных.

«И сейчас все прямо, не только на встречах, а прямо в выступлениях говорят, что Кремль использует всех наших ребят просто как некий товар для торговли, как некий вид «политического рынка», — подчеркнул Климкин.

Поэтому, по его словам, давление на Россию надо усилить всеми средствами.

Павел Климкин, отношения с Россией
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