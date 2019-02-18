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В Саудовской Аравии выпал снег

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В Саудовской Аравии выпал снег

В горном районе Джебель-эль-Лауз на севере Саудовской Аравии выпал снег. Местные жители уже оборудовали пункты сдачи в аренду санок, салазок и самодельных лыж.

На фотографиях в соцсетях видно, как бедуины в традиционных длинных рубахах (галабеях), укутавшись в головной платок (куфия), скатываются по склонам на самодельных «ледянках» и даже устраивают соревнования. Дети тоже не остаются в стороне: лепят из снега различные фигуры и играют в снежки.

Подобная ситуация в районе Джебель аль-Лауз, расположенном в провинции Табук на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря, повторяется уже второй год. «Не исключено, что в будущем мы станем зимним курортом», — шутят в Twitter местные жители.

Северная провинция Табук является частью глобального проекта города будущего Неом, нацеленного также на развитие туристической инфраструктуры. Саудовская Аравия ранее была недоступна для туризма, исключая паломничество для мусульман к святыням в Мекке и Медине (худж и умра). С принятием плана реформ «Видение-2030» власти не только задумались над выдачей туристических виз, но и вложили миллионы долларов в создание соответствующего имиджа по привлечению гостей со всего мира, предоставляя разные возможности отдыха.

Саудовская Аравия, климат
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