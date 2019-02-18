Новые iPhone могут получить корпус из матового стекла и способность заряжать AirPods

В этом году компания Apple выпустит новую модель iPhone, которая будет обладать матовым стеклянным корпусом, более емкой батареей, улучшенным сканером лица Face ID, более точной системой навигации внутри помещений, а также функцией двусторонней зарядки. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на авторитетного аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо, чьи прогнозы относительно будущих «яблочных» новинок нередко сбываются.
Размер экрана у смартфонов модельного ряда 2019-го не изменится. Как и вышедшие прошлой осенью iPhone XS и iPhone XR, новинки оснастят дисплеями 6,5, 5,8 и 6,1 дюйма. В адресованной инвесторам записке эксперт сообщил, что iPhone смогут подзаряжать другие устройства, в том числе беспроводные наушники AirPods 2-го поколения.
Ранее Куо говорил, что AirPods 2 (их могут выпустить уже в марте—апреле) оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, функциями, помогающими следить за состоянием здоровья, а также поддержкой беспроводной зарядки. Для этого будет полностью переделана конструкция зарядного чехла.
Что касается iPad, то в этом году Apple выпустит два новых iPad Pro и новый iPad mini с более мощными процессорами. Диагональ базовой, 9,7-дюймовой модели айпада вырастет до 10,2 дюйма. Физические размеры устройства останутся прежними — увеличение экрана произойдет за счет сужения рамок.
Функция кардиограммы смарт-часов Apple Watch, которая с декабря 2018-го доступна только в США, в этом году заработает в других странах. Однако на каких рынках включат ЭКГ-датчик, аналитик не уточнил. Также будет выпущена обновленная модель с керамическим корпусом.
Помимо этого, сообщил Куо, в первой половине года начнутся продажи зарядной станции AirPower, которая сможет заряжать сразу до 3-х устройств, а также нового поколения медиаплеера iPod touch с улучшенным процессором.
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