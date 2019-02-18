Семеро британских парламентариев покинули Лейбористскую партию из-за антисемитизма

Семеро депутатов Палаты общин британского парламента вышли в понедельник из Лейбористской партии и объявили о формировании независимой депутатской группы.
«Все мы вышли из Лейбористской партии», — сообщила на пресс-конференции одна из парламентариев Люсиана Бергер и добавила, что власть в партии захватили ультралевые политические силы.
Свое решения парламентарии объясняют опасением, что Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина ослабляет национальную безопасность, «угрожает дестабилизировать британскую экономику преследованием идеологических целей» и не способна «предоставить сильную и последовательную альтернативу подходу Консервативной партии».
По словам Бергер, лейбористы стали институционально антисемитской партией, за что ей «неловко и стыдно». Еще 4 сентября 2018 года журналисты радиостанции LBC передали Скотленд-Ярду специальную папку с документами, где были перечислены 45 примеров антисемитских высказываний из уст членов Лейбористской партии. Среди них был и экстремистский призыв «избавиться от евреев», которые якобы являются «раковой опухолью» на теле общества.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уже выразил разочарование произошедшим расколом.
До раскола фракция лейбористов в Палате общин состояла из 255 депутатов, теперь же ее формируют 248 парламентариев. Покинувшая фракцию семерка составляла 2,75% от общей численности фракции.
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