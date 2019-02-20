Войти
Полиция просит кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты в соцсетях
выборы
Полиция просит кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты в соцсетях
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе
позиция
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

госдолг
RSS

Минфин одолжил еще 4 миллиарда гривен

506
Минфин одолжил еще 4 миллиарда гривен

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 536 млн грн и 116 млн долл.

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 168, 343 и 1050 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 29, 119 и 518 дней с доходностью 6,25%, 6,5% и 7,25% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 3,699 млрд грн.

Читайте также: «Северный поток — 2»: США не отступают

Напомним, что Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе привлекло в государственный бюджет 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.

Минфин, ОВГЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 февраля 2019
Вторник, 19 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Об инфляционных рекордах

Правительство и Нацбанк отчитались, что в 2018 году инфляция была самой низкой за последние 5 лет – 9,8% декабрь 2018 к декабрю 2017. При этом забыли напомнить, что в 2015 году инфляция была самой высокой (43,3%) за последние 20 лет, т.е. с 1996 года (39,7%). При этой власти цены в 2015 году выросли на рекордную величину с момента введения гривны в 1996 году.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016