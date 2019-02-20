Минфин одолжил еще 4 миллиарда гривен

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 536 млн грн и 116 млн долл.
Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 168, 343 и 1050 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, и 17,25% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены на 29, 119 и 518 дней с доходностью 6,25%, 6,5% и 7,25% годовых, соответственно.
Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 3,699 млрд грн.
Напомним, что Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе привлекло в государственный бюджет 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016