Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО

Первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии.
Об этом он заявил агентству «Интерфакс-Украина» 26 февраля.
«Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в „расследовании“, и дать ответы и мне, и всему обществу», — говорится в заявлении Гладковского, переданном агентству во вторник.
Также он просит временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.
«На время проверки правоохранительными органами данного вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно», — заявил чиновник.
Президент Украины Петр Порошенко также поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны на время расследования, связанного с возможной причастностью чиновника к коррупции. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
«Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе „Наши деньги“ для опровержения или подтверждения обнародованного», — написал Цеголко в Facebook.
Напомним, что по информации журналистов «Bihus.info», сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
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цЫрк жидовский