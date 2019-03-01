ЕБРР дал кредит в 17,5 миллиона евро на закупку троллейбусов для Львова

Львовский горсовет 1 марта подписал договор гарантии с Европейским банком реконструкции и развития, организовавшим пакет финансирования до 17,5 миллиона евро на закупку троллейбусов и обновление транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.
Средства будут предоставлены коммунальному предприятию «Львовэлектротранс», который эксплуатирует в городе 10 троллейбусных маршрутов общей протяженностью почти 75 км.
Согласно договору, Львовский горсовет выступает гарантом по кредитным обязательствам «Львовэлектронтранса» перед ЕБРР. Пакет финансирования состоит из 13-летнего кредита ЕБРР в сумме до 15 млн евро и кредита Фонда чистых технологий в сумме до 2,5 млн евро.
В рамках проекта будет профинансирована закупка 50 новых троллейбусов и оборудования для их технического обслуживания, а также проведена реконструкция и модернизация двух электротранспортных депо и контактной сети.
Ожидается, что в результате модернизации потребление электроэнергии сократится примерно на 20%, а выбросы CO2 — на 1907 тонн в год.
В сообщении отмечается, что в начале февраля ЕБРР подтвердил, что консорциум в составе СП «Электронтранс» и ПАО «Концерн Электрон» победил в тендере в конце прошлого года на поставку Львову 50 троллейбусов. Договор на поставку был подписан 18 февраля. Срок поставки — 44 недели.
В планах Львова также закупка 10 новых трамваев и 100 автобусов, также отрабатывается возможность закупки 100 электробусов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016