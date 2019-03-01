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ЕБРР дал кредит в 17,5 миллиона евро на закупку троллейбусов для Львова

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ЕБРР дал кредит в 17,5 миллиона евро на закупку троллейбусов для Львова

Львовский горсовет 1 марта подписал договор гарантии с Европейским банком реконструкции и развития, организовавшим пакет финансирования до 17,5 миллиона евро на закупку троллейбусов и обновление транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Средства будут предоставлены коммунальному предприятию «Львовэлектротранс», который эксплуатирует в городе 10 троллейбусных маршрутов общей протяженностью почти 75 км.

Согласно договору, Львовский горсовет выступает гарантом по кредитным обязательствам «Львовэлектронтранса» перед ЕБРР. Пакет финансирования состоит из 13-летнего кредита ЕБРР в сумме до 15 млн евро и кредита Фонда чистых технологий в сумме до 2,5 млн евро.

В рамках проекта будет профинансирована закупка 50 новых троллейбусов и оборудования для их технического обслуживания, а также проведена реконструкция и модернизация двух электротранспортных депо и контактной сети.

Ожидается, что в результате модернизации потребление электроэнергии сократится примерно на 20%, а выбросы CO2 — на 1907 тонн в год.

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В сообщении отмечается, что в начале февраля ЕБРР подтвердил, что консорциум в составе СП «Электронтранс» и ПАО «Концерн Электрон» победил в тендере в конце прошлого года на поставку Львову 50 троллейбусов. Договор на поставку был подписан 18 февраля. Срок поставки — 44 недели.

В планах Львова также закупка 10 новых трамваев и 100 автобусов, также отрабатывается возможность закупки 100 электробусов.

ЕБРР, Львов
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