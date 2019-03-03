В Индии открыли завод, на котором будут производить сотни тысяч автоматов Калашникова

Премьер-министр Индии открыл в городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. По замыслу создателей предприятие позволит обеспечить этим оружием всех силовиков страны.
Как сообщают российские СМИ, открытый в штате Уттар-Прадеш завод является совместным предприятием индийской компании Ordnance Factory Board и российских «Рособоронэкспорта» и Концерна «Калашников». По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» уже согласовано производство 750 тысяч автоматов, которыми можно будет оснастить личный состав всех силовых структур Индии.
Давно запланированное открытие завода в Корве совпало с обострением напряженности на индо-пакистанской границе. 14 февраля террорист-смертник протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции в штате Джамму и Кашмир, в результате погибли 44 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад». 26 февраля ВВС Индии атаковали позиции боевиков на пакистанской территории, а днем позже Пакистан сбил два индийских военных самолета.
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