Папа Римский обсудит ситуацию в Украине с иерархами Украинской грекокатолической церкви

Папа Римский Франциск созывает в Ватикане 5-6 июля верховного архиепископа и членов Постоянного синода и митрополитов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Как сообщает в воскресенье портал Vatican news, встреча будет посвящена вопросам помощи населению Украины, «переживающей сложную и деликатную ситуацию».
Как указывается, через это собрание понтифик желает выразить близость к УГКЦ, которая осуществляет пастырское служение как на родине, так и в различных регионах мира. «Кроме того, эта встреча будет еще одной возможностью для углубленного анализа жизни и нужд Украины с тем, чтобы определить, как Римско-католическая церковь и, в особенности, грекокатолическая церковь смогут содействовать поддержке страждущих и продвигать мир и, насколько это возможно, взаимопонимание католической церкви латинского обряда с другими церквами и христианскими общинами», — пишет Vatican news. Во встрече примут участие главы профильных департаментов римской курии.
В 2016 году Франциск объявлял день сбора пожертвований во всех католических церквях Европы в пользу пострадавшего в ходе гражданского конфликта украинского населения. В результате благотворительной инициативы католики собрали €16 млн, которые пошли на гуманитарную помощь населению Донбасса.
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