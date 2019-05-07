Беларусь в сто раз увеличила грузовые перевозки между Китаем и Европой

Белорусская железная дорога значительно нарастила контейнерные перевозки грузов по направлению Китай — Европа — Китай. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в отчете компании, передает издание NAVINY.BY.
В 2018 году объем перевозок грузов в контейнерах в сообщении Китай — Европа — Китай составил 331,5 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Это на 28,7% больше, чем в 2017 году.
За семь лет объемы выросли в разы. Если за 2011 год через Беларусь прошел 21 контейнерный поезд по направлению Китай — Европа — Китай, то в прошлом году — более 2,8 тысячи.
Беларусь получает выгоды от сотрудничества в рамках международного проекта «Один пояс — один путь», подтвердили в секторе контейнерных перевозок службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД.
«Белорусская железная дорога делает для участников рынка комплексный транспортный продукт. Он пользуется спросом между отправителем и получателем. Динамика ростра контейнерных перевозок это подтверждает. Мы используем свое транзитное положение», — сказали Naviny.by в БЖД.
Перевозки между Китаем и Европой составляют более половины всех контейнерных перевозок БЖД.
Так, за прошлый год общий объем составил 635,4 тысячи контейнеров в ДФЭ и увеличился на 21%. Рост достигнут по всем видам данного сегмента: транзит — на 27%, экспорт — на 4%, импорт — на 9%, внутриреспубликанские перевозки — на 20%.
В 2018 году Белорусская железная дорога перевезла 157,2 млн тонн грузов, что на 7,4% больше, чем в 2017 году. В БЖД не раскрывают информацию о том, сколько компания заработала на контейнерных перевозках между Китаем и Европой, ссылаясь на коммерческую тайну.
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