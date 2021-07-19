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Беларусь собирается опираться на Россию и Китай

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Беларусь собирается опираться на Россию и Китай

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страна на фоне стоящих перед ней новых вызовов, связанных в первую очередь с гибридной войной, может опереться на стратегических партнеров — Россию и Китай.

Макей отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать, и в этой работе Беларуси «есть, на кого и на что опереться». «Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров — Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш», — сказал министр на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений в понедельник, его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, новые вызовы требуют продуманных многоплановых ответов на перспективу. «Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной, — сказала Макей. — Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу».

Макей заявил, что Беларусь добилась позитивных результатов в сфере наращивания экспорта за прошедший период 2021 года несмотря на негативные внешние факторы.

По его словам, за пять месяцев текущего года белорусский экспорт товаров и услуг составил более $18 млрд и увеличился почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. По словам главы МИД, в результате превышения экспорта (темп роста — 32,7%) над импортом (его рост составил 28,7%) сальдо внешней торговли товарами и услугами за пять месяцев текущего года является положительным и составило $1,25 млрд, увеличившись почти на $700 млн.

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Как сообщил Макей, выступая на семинаре для дипломатов, президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести совещание с руководителями белорусских дипломатических представительств за рубежом. На совещание с участием главы государства также приглашены высшие должностные лица, члены Совета министров, руководители госорганов и организаций, ведущие экспортеры.

«Мы работаем сейчас над новой стратегией продвижения наших интересов в странах Азии, Африки, поэтому нам есть что доложить и о чем поговорить», — сказал министр. «Каждый руководитель дипмиссии, консульского учреждения должен четко понимать, что от эффективности наших усилий и результативной работы, прежде всего на внешнеэкономическом направлении, во многом зависит не только динамика развития экономики, но и устойчивость белорусского государства в целом», — подчеркнул Владимир Макей.

Россия, Китай, Беларусь, Владимир Макей
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