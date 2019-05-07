Помпео внезапно отменил свой визит в Берлин

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил свой визит в Берлине, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Об этом сообщило во вторник американское посольство в Берлине.
«К сожалению, мы должны перенести встречи в Берлине в связи с неотложными вопросами», — отметил представитель дипмиссии США. В посольстве отметили, что «с нетерпением ожидают переноса» переговоров, а Помпео очень надеется оказаться в Берлине.
В МИД ФРГ в свою очередь подтвердили, что запланированная встреча Помпео с Маасом не состоится. Причины внешнеполитическое ведомство Германии не указало.
Изначально ожидалось, что в Берлине Помпео обсудит с Меркель и Маасом отношения Запада и России, ситуацию в Украине и в Венесуэле. Помпео на посту госсекретаря США еще ни разу не был в немецкой столице.
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