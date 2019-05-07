Войти
Рейтинг Трампа достиг наивысшего уровня за время его президентства
vox populi
Рейтинг Трампа достиг наивысшего уровня за время его президентства
Омелян собирается продолжить работу при Зеленском
кадры
Омелян собирается продолжить работу при Зеленском

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Лагард считает торговую войну Китая и США угрозой мировой экономике

181
Лагард считает торговую войну Китая и США угрозой мировой экономике

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой для всей мировой экономики. Об этом она заявила на конференции в Париже, сообщает Виѕіnеѕѕ Standard со ссылкой на AFP.

«Очевидно, что напряженность между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики», — сказала Лагард журналистам.

Она добавила, что недавние «слухи и твиты» сделали соглашение между странами менее вероятным.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это привело к обвалу на китайском и американском фондовых рынках.

Читайте также: Помпео внезапно отменил свой визит в Берлин

Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в использовании нечестных методов торговли, принуждение американских фирм к экспорту технологий в Китай, а также кражу интеллектуальной собственности.

США, Китай, Кристин Лагард
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 7 мая 2019
Понедельник, 6 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016