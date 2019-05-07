Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток – 2» и обещает подготовить ответ

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток — 2» и подготовит ответ после ее тщательного изучения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Еврокомиссии.

«ЕК получила послание „Нафтогаза“. Мы направим ответ после его тщательного изучения, — отметили в Еврокомиссии. — Тема транзита газа должна стать основной на следующей трехсторонней министерской встрече (России, ЕС и Украины) по газу, которую Еврокомиссия намерена провести до периода летних каникул (то есть до середины июля — Ред.)»

Напомним, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в понедельник, что компания подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» на рынке газа. По его словам, в этой жалобе «Нафтогаз» утверждает, что благодаря «Северному потоку — 2», блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию. По мнению Витренко, удовлетворение данной жалобы позволит «сохранить для Украины доходы от транзита газа», а также снизить стоимость его импорта.

Еврокомиссия в прошлом году завершила антимонопольное расследование против «Газпрома» без вынесения каких-либо штрафов в обмен на согласие российской компании модифицировать свои бизнес-практики в Европе.