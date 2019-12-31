«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»

«Нафтогаз» в релизе о заключении с «Газпромом» соглашений по транзиту российского газа поблагодарил США за «поддержку энергетической безопасности на европейском континенте». В сообщении говорится, что заключение сделки стало возможным благодаря разъяснению «Нафтогазом» «рисков строительства «Северного потока-2» и введению властями США санкций против российского газопровода.

Компания также отметила эффективную работу в арбитражных судах. Кроме того, глава компании Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию за «последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности ГТС Украины».

Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа вечером 30 декабря, новый договор уже вступил в силу. Стороны договорились о прокачке газа общим объемом 225 млрд куб. м сроком на пять лет. В соответствии с соглашениями в 2020 году через территорию Украины будет прокачано 65 млрд куб. м газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд куб. м. По оценке исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, гарантированные доходы от транзита газа составят $7,2 млрд.

В пакет договоров также вошло мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом». Оно предусматривает отзыв арбитражных и судебных исков друг против друга, но не касается прямых поставок российского газа на территорию Украины.