Глава «Нафтогаза» заверил, что Украина готова к вводу в строй «Северного потока – 2»

Украина подготовилась к развитию событий, при котором Россия достроит газопровод «Северный поток — 2» и к падению объемов транзита российского газа через украинскую территорию в этом случае. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в опубликованном в понедельник интервью.
На вопрос, есть ли у «Нафтогаза» план на случай, если «Северный поток-2» будет достроен и транзит российского газа снизится до 15-20 млрд куб. м в год, Коболев ответил: «Мы подготовились к такому сценарию». «Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене», — утверждает глава «Нафтогаза».
«Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива, — заявил он. — На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ».
В то же время Коболев добавил, что на рынке электроэнергии Украина сейчас зависима от импорта из Беларуси. «Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратится, то в страну могут ждать веерные отключения», — сказал глава «Нафтогаза». Он также выступил против прямой закупки газа у России, поскольку, по его мнению, это поставит под угрозу суверенитет Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016