Глава «Нафтогаза» заверил, что Украина готова к вводу в строй «Северного потока – 2»

Украина подготовилась к развитию событий, при котором Россия достроит газопровод «Северный поток — 2» и к падению объемов транзита российского газа через украинскую территорию в этом случае. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в опубликованном в понедельник интервью.

На вопрос, есть ли у «Нафтогаза» план на случай, если «Северный поток-2» будет достроен и транзит российского газа снизится до 15-20 млрд куб. м в год, Коболев ответил: «Мы подготовились к такому сценарию». «Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене», — утверждает глава «Нафтогаза».

«Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива, — заявил он. — На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ».

В то же время Коболев добавил, что на рынке электроэнергии Украина сейчас зависима от импорта из Беларуси. «Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратится, то в страну могут ждать веерные отключения», — сказал глава «Нафтогаза». Он также выступил против прямой закупки газа у России, поскольку, по его мнению, это поставит под угрозу суверенитет Украины.