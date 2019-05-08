Войти
Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе
официально
Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе
Рейтинг Трампа достиг наивысшего уровня за время его президентства
vox populi
Рейтинг Трампа достиг наивысшего уровня за время его президентства

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

официально
RSS

Google представила новые функции и приложения

60
Google представила новые функции и приложения

Сотрудники корпорации Google во вторник на пресс-конференции в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) представили ряд новых функций, которые получат ее поисковая система, электронный помощник, а также иные приложения. Трансляцию мероприятия вели на портале YouTube.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что позже в этом году будет изменена система, по которой при поиске выдается информация на различные темы. Пользователю будут предлагать ознакомиться с новостными публикациями, касающимися предмета поиска, а также со сводкой связанных с ним событий в хронологическом порядке. В качестве примера Пичаи продемонстрировал поиск в сервисе информации, касающейся черных дыр. Среди результатов был виден список недавних событий, связанных с исследованиями на этом направлении, а также несколько научно-популярных радио- и телепередач по теме. По словам гендиректора Google, таким образом будут «лучше организованы полезные источники информации».

Представители компании также отметили, что среди результатов поиска на различные темы будут выдаваться, в частности, трехмерные изображения. В качестве примера был продемонстрирован запрос на тему «сокращения мышц». По нему была найдена, в частности, модель с элементами анимации, иллюстрирующая устройство мышц руки человека.

На конференции также рассказали о новых функциях, которые будут реализованы в приложении Google Lens. Программа позволит, к примеру, навести камеру смартфона на меню в незнакомом ресторане и сразу же узнать, какие из блюд в заведении пользуются наибольшей популярностью, как они выглядят, какие отзывы оставляют о них другие люди. Приложение также поможет рассчитать, какую сумму уместно оставить в качестве чаевых, перевести запечатленный камерой смартфона текст на иностранном языке, а также узнать автора той или иной картины.

Читайте также: Пять африканских стран требуют снять запрет на продажу слоновой кости

Представители Google заверили также, что приложение Google Assistant будет работать гораздо быстрее, чем раньше. С помощью виртуального помощника также будет проще, к примеру, зарезервировать столик в ресторане. На пресс-конференции представили обновленную версию операционной системы Android и две бюджетные модели смартфона Pixel 3.

Google, Google Assistant
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 8 мая 2019
Вторник, 7 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016