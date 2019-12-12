Компания Google включила на смартфонах функцию перевода речи (в том числе на русском языке) в режиме реального времени. Благодаря появившемуся в «Ассистенте» «режиму полиглота» пользователи смогут забыть о языковом барьере и общаться с иностранцами на 44 языках.
Голосовой переводчик можно активировать, например, фразами «Окей, Google, будь моим переводчиком» или «Окей, Google, помоги мне говорить по-немецки». Затем «Ассистент» автоматически определит язык, на котором говорит человек, и будет на лету показывать переводимый текст на дисплее.
Смартфон выступает в качестве посредника, поэтому оба собеседника должны общаться по очереди. Ускорить процесс помогут «умные» подсказки, появляющиеся на экране, — благодаря им можно отвечать, не произнося ни слова.
Голосовой переводчик появился у «Ассистента» еще в январе, но его поддержка была ограничена смарт-экранами и колонками, сообщает The Verge. На мобильных устройствах с Android и iOS новая функция станет доступна начиная с сегодняшнего дня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016