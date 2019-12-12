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Google включила на смартфонах функцию перевода речи

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Google включила на смартфонах функцию перевода речи

Компания Google включила на смартфонах функцию перевода речи (в том числе на русском языке) в режиме реального времени. Благодаря появившемуся в «Ассистенте» «режиму полиглота» пользователи смогут забыть о языковом барьере и общаться с иностранцами на 44 языках.

Голосовой переводчик можно активировать, например, фразами «Окей, Google, будь моим переводчиком» или «Окей, Google, помоги мне говорить по-немецки». Затем «Ассистент» автоматически определит язык, на котором говорит человек, и будет на лету показывать переводимый текст на дисплее.

Смартфон выступает в качестве посредника, поэтому оба собеседника должны общаться по очереди. Ускорить процесс помогут «умные» подсказки, появляющиеся на экране, — благодаря им можно отвечать, не произнося ни слова.

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Голосовой переводчик появился у «Ассистента» еще в январе, но его поддержка была ограничена смарт-экранами и колонками, сообщает The Verge. На мобильных устройствах с Android и iOS новая функция станет доступна начиная с сегодняшнего дня.

Google, Google Assistant
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Четверг, 12 декабря 2019
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