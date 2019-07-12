В Google признали, что слушают голосовые команды пользователей

Часть записей команд, отдаваемых пользователями голосовому помощнику Google, обрабатывается людьми. Один из экспертов нарушил правила конфиденциальности, из-за чего произошла утечка данных, признал менеджер по продукции компании Дэвид Монсис, чье заявление опубликовано в блоге компании.
По словам Монсиса, Google регулярно работает с экспертами-лингвистами, которые изучают часть записей для того, чтобы лучше распознать отдельные языковые нюансы. Представитель компании подчеркнул, что на обработку отдается не более 0,2% всех аудиозаписей. Голосовой помощник, Google Assistant, отправляет аудио в компанию только в том случае, если пользователь сам обратился к нему с помощью команды «Окей, Google», или нажав кнопку запуска. Однако, признал Монсис, иногда устройство ложно воспринимает как команду посторонние шумы, из-за чего в Google поступают записи, которые пользователь не планировал озвучивать.
Один из экспертов по языку нарушил политику безопасности, в результате чего произошла утечка конфиденциальных данных. Монсис уточнил, что речь идет о записях на голландском языке. «Наши команды по безопасности и конфиденциальности данных работают над этим вопросом, ведется расследование и мы принимаем меры. Мы проводим полный анализ всех наших мер безопасности в этой области для того, чтобы предотвратить подобные случаи», — сообщил представитель Google.
С еще более масштабной утечкой данных Google столкнулась в ноябре 2018 года: тогда данные 52,5 млн пользователей Google+ попали в распоряжение сторонних разработчиков приложений. Причиной этого стала ошибка в обновлении программного обеспечения. Случай ускорил процесс закрытия соцсети — если до этого компания планировала прекратить ее работу в августе 2019 года, то после утечки ее закрыли в апреле.
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