Пять африканских стран требуют снять запрет на продажу слоновой кости

Президенты Ботсваны, Зимбабве, Замбии и Намибии, а также министр окружающей среды Анголы провели совместную встречу, где призвали снять запрет на продажу слоновой кости. Встреча проходила во вторник в городе Касане в Ботсване, сообщает Bloomberg.
Представители южноафриканских стран заявили о необходимости выработать общую политику в отношении слонов, подчеркивая, что конфликт между слонами и фермерами обостряется. По данным властей Ботсваны — лидера по количеству слонов — число этих животных в стране выросло до 160 тыс., в то время как в 1991 году их было 55 тыс.
Кроме того, с появлением запрета возросло браконьерство на слонов, а запасы слоновой кости, в основном от естественной смерти животных, продолжают расти, отметили участники встречи.
Продажа слоновой кости в настоящее время запрещена в рамках Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Bloomberg приводит данные Международного союза охраны природы, согласно которым с 2006 по 2016 годы Африка потеряла 111 тыс. слонов в результате роста браконьерства на востоке континента, что привело к крупнейшему сокращению популяции слонов за последние 25 лет. Большая часть слоновой кости продается нелегально в страны Восточной Азии.
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