Байден лидирует среди кандидатов в президенты от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден на 32 пункта опережает своего ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты, проведенные изданием The Hill, сообщает Washington Examiner.
«Байден почти обеспечил себе большинство среди опрошенных The Hill, с поддержкой в 46%», — говорится в сообщении.
Его ближайший конкурент от Демократической партии Берни Сандерс получил 14% поддержки среди опрошенных.
Еще месяц назад Сандерса поддерживали 19% респондентов, а Байдена — 36%.
Как известно, кандидатуры на пост президента США от Демократической партии выдвинули 18 высокопоставленных демократов. 76-летний Байден является самым старшим и самым опытным политиком в этой гонке.
Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах. Сами же выборы президента США состоятся в ноябре будущего года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016