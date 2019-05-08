Мэй останется на посту премьера Британии как минимум до осени, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, скорее всего, останется на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии.
Как сообщает Европейская правда, об этом пишет британское издание The Times.
Глава комитета 1922 Консервативной парти Грэм Брейди, объединяющего депутатов-консерваторов, ранее заявлял, что Мэй должна ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в третью или четвертую неделю июля.
Однако в администрации премьера дали понять, что разрабатывают план нового крайнего срока вывода из тупика ситуации вокруг Brexit, согласно которому премьер может рассчитывать сохранить за собой должность дополнительные четыре месяца.
Если Мэй не объявит о своем намерении уйти в отставку до середины июля, депутаты-консерваторы не смогут завершить голосование по кандидатам в лидеры партии до возвращения в Палату общин в сентябре.
Накануне стало известно, что Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, так как уже очевидно, что не хватит времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте.
Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии «гибкую» отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.
Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.
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