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Мэй останется на посту премьера Британии как минимум до осени, - СМИ

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Мэй останется на посту премьера Британии как минимум до осени, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, скорее всего, останется на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет британское издание The Times.

Глава комитета 1922 Консервативной парти Грэм Брейди, объединяющего депутатов-консерваторов, ранее заявлял, что Мэй должна ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в третью или четвертую неделю июля.

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Однако в администрации премьера дали понять, что разрабатывают план нового крайнего срока вывода из тупика ситуации вокруг Brexit, согласно которому премьер может рассчитывать сохранить за собой должность дополнительные четыре месяца.

Если Мэй не объявит о своем намерении уйти в отставку до середины июля, депутаты-консерваторы не смогут завершить голосование по кандидатам в лидеры партии до возвращения в Палату общин в сентябре.

Накануне стало известно, что Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, так как уже очевидно, что не хватит времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте.

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Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии «гибкую» отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.

премьер-министр, Тереза Мэй
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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