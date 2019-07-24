Королева приняла отставку Терезы Мэй с поста премьера Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II в среду в Букингемском дворце приняла отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщают британские СМИ.

Мэй уже покинула дворец. Ожидается, что в ближайшее время королева поручит формирование нового правительства Борису Джонсону. Позже вечером он должен объявить состав своего кабинета.

Незадолго до отставки премьера со своих постов ушли несколько министров, в том числе министр финансов Филип Хаммонд.