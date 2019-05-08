Умер композитор Евгений Крылатов

Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария Крылатова, передает ТАСС в среду, 8 мая.
Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Крылатов умер в больнице. Место и дата церемонии прощания будут объявлены позднее.
Крылатов родился в Свердловской области 23 февраля 1934 года. Учился в музыкальной школе в пригороде Перми, Пермском музыкальном училище, а затем в Московской консерватории сразу на двух факультетах — по классу сочинения и по классу фортепиано.
Евгений Крылатов наиболее известен по таким песням, как «Крылатые качели», «Колыбельная медведицы», «Лесной олень», «Прекрасное далеко» и «Три белых коня». Он выступил композитором фильмов «Ищу человека», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чародеи», «Дети понедельника», «Лиловый шар», мультипликационной трилогии «Простоквашино», анимационных лент «Дед Мороз и лето» и «Умка».
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