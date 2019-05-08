На инаугурации Зеленского будет «самое высокое представительство» США, - Уолкер

На инаугурацию президента Владимира Зеленского из США прибудет делегация «высшего уровня представительства».

Об этом в интервью русской службе «Би-би-си» рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю», — сказал он.

Перечень лиц Волкер не стал озвучивать.

«Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей», — добавил он.