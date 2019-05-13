Полеты Boeing 737 MAX не возобновят до конца лета

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX может быть возобновлена не раньше середины августа текущего года, что гораздо позже планов компании Boeing. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли и Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США.

От ФАУ ожидают предварительного согласия на установку на самолетах данной серии обновленной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8. Источники издания называют в качестве даты 23 мая, когда состоится очередная встреча совместной комиссии в составе американского и международных авиарегуляторов. Однако ФАУ потребуется дополнительно несколько месяцев, чтобы окончательно сертифицировать систему MCAS и лайнеры 737 MAX, причем отчасти из-за международных авиарегуляторов, которые хотят самостоятельно убедиться в надежности модернизации Boeing данной серии.

Согласно публикации, возобновление полетов Boeing 737 MAX будет носить поэтапный характер и растянется на несколько месяцев. Как результат, возобновить эксплуатацию этих самолетов в Северной Америке представляется возможным не раньше середины августа. Компания Boeing же рассчитывала на то, что это произойдет до наступления июня и соответственно до сезона летних отпусков, являющегося самым напряженным для воздушных перевозок.

Напомним, что 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.