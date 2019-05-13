Депутаты предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая. Документ опубликован на сайте Рады.

«Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины», — говорится в постановлении.

Сейчас в Раде зафиксировано 5 документов, которые предлагают провести церемонию 19, 20 или 26 мая. Еще один проект предусматривал проведение мероприятия 1 июня, однако он был отозван.

Напомним, что сегодня на заседании Согласительного совета Рады Куприй вместе с Надеждой Савенченко настаивал, чтобы инаугурация состоялась не позже 20 мая.

Сам Зеленский предлагал провести инаугурацию 19 мая.