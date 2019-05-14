Главы МИД стран ЕС отметили «позитивные сигналы» от команды Зеленского

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании 13 мая отметили положительные сигналы, поступившие от команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС по итогам заседания Совета на уровне министров иностранных дел, которое проходит в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что на заседании министры обсудили ситуацию в Украине после обнародования результатов президентских выборов.
«Они отметили позитивные сигналы, поступившие от будущей администрации, особенно о ее намерении продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа», — говорится в сообщении.
Министры также выразили обеспокоенность по поводу российского указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
Главы МИД ЕС подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.
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