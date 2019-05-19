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УЕФА определился с ценами билетов на матчи Евро-2020

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УЕФА определился с ценами билетов на матчи Евро-2020

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Турнир пройдет в июне-июле следующего года в 12 европейских городах. Минимальная стоимость посещения матчей первенства составит €30.

Билеты на Евро-2020 будут продаваться в трех ценовых категориях. При этом города, принимающие турнир, разбиты на два кластера, исходя из средних доходов жителей. Самые дешевые билеты на матчи в городах кластера А будут стоить €50 — в эту группу попали Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

В кластер B попали только три города — Баку, Будапешт и Бухарест. Минимальная стоимость посещения матчей Евро-2020 в этих городах будет составлять €30.

В продажу поступит около 3 млн билетов двух типов — болельщики смогут купить билет на один матч на одном стадионе, а также приобрести пакет Follow my Team, дающий право на посещение всех игр той или иной сборной на турнире.

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Первый этап продаж пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года — за этот период планируется реализовать 1,5 млн билетов. Еще около миллиона билетов поступит в продажу в декабре после жеребьевки финальной стадии. Они будут распространяться среди болельщиков сборных, которые выйдут на турнир после отборочного раунда. В апреле будет продана последняя партия билетов для болельщиков четырех команд, которые пробьются на Евро через стыковые матчи.

Евро-2020
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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