УЕФА определился с ценами билетов на матчи Евро-2020

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Турнир пройдет в июне-июле следующего года в 12 европейских городах. Минимальная стоимость посещения матчей первенства составит €30.
Билеты на Евро-2020 будут продаваться в трех ценовых категориях. При этом города, принимающие турнир, разбиты на два кластера, исходя из средних доходов жителей. Самые дешевые билеты на матчи в городах кластера А будут стоить €50 — в эту группу попали Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
В кластер B попали только три города — Баку, Будапешт и Бухарест. Минимальная стоимость посещения матчей Евро-2020 в этих городах будет составлять €30.
В продажу поступит около 3 млн билетов двух типов — болельщики смогут купить билет на один матч на одном стадионе, а также приобрести пакет Follow my Team, дающий право на посещение всех игр той или иной сборной на турнире.
Первый этап продаж пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года — за этот период планируется реализовать 1,5 млн билетов. Еще около миллиона билетов поступит в продажу в декабре после жеребьевки финальной стадии. Они будут распространяться среди болельщиков сборных, которые выйдут на турнир после отборочного раунда. В апреле будет продана последняя партия билетов для болельщиков четырех команд, которые пробьются на Евро через стыковые матчи.
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