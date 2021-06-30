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Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды - Украина на сайте FAVBET и выиграл авто

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FAVBET продолжает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем автомобилей. Известен первый победитель

Евро 2020 в разгаре. Завершился групповой этап и на очереди плей-офф. Набирает обороты и промо-мероприятие от FAVBET «Забивай голы — выигрывай Jaguar XE», где каждый желающий может принять участие в гонке бомбардиров и побороться за машины.

Первым победителем стал Анатолий из Полтавы. Который верно спрогнозировал исход поединка Нидерланды — Украина — более двух забитых в игре. Прогноз стал счастливым для Анатолия. Известный шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко, в прямом эфире, вытащил из корзины именно его игровой номер.

Теперь он владелец новенького Ford EcoSport.

Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно будут разыгрывать 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале — Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап продлится в период Евро 2020.

Хочешь почувствовать игру и пережить такие же эмоции? Заходи на сайт FAVBET и делай прогноз на любое спортивное событие. Будь внутри игры с FAVBET.

FavBet, Евро-2020
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