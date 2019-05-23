Зеленский прокомментировал инициативу о референдуме по поводу мирных соглашений с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества, сообщается на официальном сайте главы государства.
«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами в четверг в администрации президента.
Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.
Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.
Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.
Как сообщалось, 21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. «Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку», — сказал он.
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