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Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум

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Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом, который будет вынесен на всеукраинский референдум, может стать вопрос о статусе олигархов.

«Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону — у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним», — заявил Зеленский в обращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 4 июня, которое транслировал телеканал «Украина 24».

По словам президента, «закон об олигархах стал главным вопросом не только заседания СНБО, но и прошедшей недели».

«Этот законопроект — только первый шаг. Это — создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию... Этот законопроект — первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И — да — этого больше не будет», — сказал Зеленский.

Глава государства также обратился к представителям крупного бизнеса.

«Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто — по правилам», — отметил президент.

«Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не „откаты“, который финансирует благотворительные проекты, а не „группку“ чиновников, депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так — милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, — окажется вне игры», — заявил Зеленский.

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Кроме того, по словам президента, «он не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации».

«Если бы мы знали — пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов», — сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил критиков закона об олигархах. «Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами или на олигархов, или под олигархами, а, следовательно, точно знаете все недостатки закона будучи, как говорится глубоко в материале», — подытожил президент.

референдум, олигархи, Владимир Зеленский
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