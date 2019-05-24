Компания TE Connectivity закрывает свой завод в Украине

Компания TE Connectivity, ведущий производитель электронных компонентов для различных отраслей промышленности, решила до конца текущего года закрыть свой завод «Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед» в Ивано-Франковске, который более 10 лет выпускал кабельную продукцию для ведущих автомобильных брендов.

«По результатам тщательной оценки текущей деятельности TE Connectivity на международном уровне корпорация намерена прекратить основную производственную деятельность TE Automotive в Ивано-Франковске ради поддержания конкурентоспособности и стабильной работы компании в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА), и оптимизации с этой целью цепи поставок и более эффективной логистики в этих регионах», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании.

Согласно сообщению, на сегодня на предприятии работает около 800 сотрудников, а полное прекращение производства планируется осуществить в несколько этапов и завершить к концу года.

В компании также сообщили, что, поскольку решение о прекращении производственной деятельности принято с целью оптимизации производства и логистики, она переносит мощности (оборудование, инструменты, процессы и продукцию) в ряд других стран, но не уточнила, в какие именно.

ООО «Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед» зарегистрировано в 2006 году, а первая очередь завода начала работу в 2008 году.

В 2017 году чистый доход украинской компании составил 243,8 млн грн (годом ранее — 164,5 млн грн), чистая прибыль — 42,65 млн грн.

Корпорация Tyco Electronics занимает ведущие позиции на рынке в течение 76 лет и является разработчиком и поставщиком кабельной продукции и проводников для автомобильной промышленности по всему миру. Компания насчитывает 80 тыс. сотрудников и работает с клиентами в 140 странах.