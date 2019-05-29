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УЕФА с 25 июня вводит новые футбольные правила

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УЕФА с 25 июня вводит новые футбольные правила

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что изменения в правила футбола вступят в силу с 25 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который уполномочен вносить изменения в правила игры, на ежегодном заседании в шотландском Абердине утвердил новую редакцию правил. При этом отмечалось, что правила вступят в силу с 1 июня.

«Различные изменения в правилах, одобренные в марте IFAB, будут применяться на всех соревнованиях УЕФА, которые начинаются 25 июня или после этой даты, в соответствии с решением IFAB», — говорится в заявлении.

Отмечается, что перенос даты введения новых правил связан с тем, чтобы предоставить всем 55 ассоциациям-членам УЕФА достаточного количества времени, чтобы все их клубы и игроки ознакомились и были полностью готовы к изменениям.

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На заседании, в частности, были приняты следующие изменения в правила: игрокам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре от нее и не мешать защитникам; при замене футболист обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля; отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок; будет наказываться непреднамеренная игра рукой, если футболист при этом забил гол или создал голевой момент.

футбол, УЕФА
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