В ОБСЕ уже говорят, что идею отмены блокады Донбасса выдвинул не Кучма

Вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске подняли представители ОРДЛО. Об этом в четверг сообщил журналистам в Киеве спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».

«На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО и поддержан в общей форме российской стороной», — заявил он.

Сайдик отметил, что 5 июня, отвечая на вопрос журналистов о снятии блокады, он затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными территориями.

Спецпредставитель объяснил, что представитель Украины в ТКГ экс-президент Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

«Он (Кучма — Ред.) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна, и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины», — подчеркнул Сайдик.

Он пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин «блокада», то он в их понимании воспринимается как «этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта».

Спецпредставитель ОБСЕ указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года, внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения.

«Мы (ОБСЕ — ред.) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восстановлена ситуация, предшествующая марту 2017 года», — сказал Сайдик.

Напомним, 5 июня Сайдик заявил, что трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. По его словам, соответствующее предложение поступило от экс-президента Леонида Кучмы.