Трамп высказался против слежки ЦРУ за Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Центральному разведывательному управлению использовать своих информаторов против лидера КНДР Ким Чен Ына, пока он является главой государства. Об этом сообщает телеканал CNN.
При этом Трамп не смог подтвердить или опровергнуть информацию, что сводный брат Ким Чен Ына сотрудничал с ЦРУ до 2017 года, когда его убили в аэропорту Куала-Лумпура, подчеркнув, что ничего не знал об этом.
«Это не произошло бы под моим покровительством», — заключил американский лидер.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник писала, что убитый в 2017 году сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нам был информатором ЦРУ.
В то же время, несколько бывших высокопоставленных американских чиновников усомнились в данной информации, поскольку Ким Чен Нам много лет жил за пределами КНДР и не обладал властью на родине.
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