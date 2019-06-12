Украинская армия заняла участок «серой зоны» под Донецком

Военнослужащие двадцать четвёртой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Об этом в эфире Армия FM рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.

«Разведчики бригады зашли в так называемую „серую зону“ для того чтобы улучшить свое тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения», — говорит Ильницкий.

По его словам, этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием.

«Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения», — пояснил Ильницкий.

Отмечается, что теперь неконтролируемых Александровки и Донецка от 100 до 250 метров. Таким образом, в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.

В пресс-центре штаба ООС уточняют, что пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки около месяца назад.

«Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений», — говорится в сообщении.