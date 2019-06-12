Луценко сообщил о задержании местных чиновников, требовавших $500 тысяч взятки

В Черновицкой области местные чиновники и полицейские требовали у гражданина 500 тыс. долл. за выделение ему в пользование земельного участка размером около 100 га под охотничье хозяйство, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Следователями ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долл. за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области», — сообщил Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
По его словам, сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долл.
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