Против Порошенко, Парубия и Гройсмана подали иск об узурпации власти

Юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований иск касательно фальсификации документов о наличии коалиции руководителями государства с целью узурпации власти и незаконного назначения на ключевые посты чиновников, что позволило завладеть контролем над бюджетом и ресурсами страны. Текст искового заявления Портнов выложил в соцсетях.

По мнению юриста, после распада коалиции руководители государства злоупотребили властью, проведя ряд кадровых назначений, которые не имели права проводить.

«Группа лиц, в состав которой входили П.А.Порошенко, В.Б.Гройсман, А.В.Парубий, народные депутаты Украины и другие служебные и должностные лица государства, действуя умышленно, в составе организованной группы, объединенной единым умыслом, из корыстных и иных личных побуждений, достоверно зная об отсутствие субъекта, который бы мог инициировать назначение председателя и членов Правительства Украины, и соответственно осознавая невозможность осуществить законное назначение Премьер-министра Украины и состав Правительства, точно понимая, что совершают действия с прямым нарушением Конституции и законов Украины, совершили ряд действий, результатом которых стало принятие постановлений Верховной Рады Украины относительно назначения премьер-министра Украина и утверждении состава Кабинета Министров Украины», — отмечается в исковом заявлении.

«В результате таких действий был реализован преступный умысел, направленный на получение группой лиц власти и полномочий вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват государственной власти», — отмечает Портнов.

По его мнению, члены указанной группы лиц, «реализуя до конца свой преступный умысел, фактически незаконно принимали управленческие решения, осуществляли кадровые назначения, реализовывали организационно-распорядительные функции, прямо влияя на распределение финансовых, материальных, природных и других ресурсов Украины, действуя при этом с целью личного материального обогащения, удержания власти и удовлетворения иных личных интересов».

Портнов просит ГБР внести информацию о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований и начать следственные действия.

Напомним, что это уже пятый иск Портнова к бывшему президенту Петру Порошенко. В настоящее время ГБР расследует дела касательно причастности Порошенко к отмыванию средств, неуплате налогов, узурпации власти, злоупотреблению служебным положением и государственной измене.