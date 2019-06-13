Украина ведет с Польшей переговоры о создании новой ракеты-носителя

Государственное предприятие Конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля заинтересовано в наращивании сотрудничества со странами в ЕС в области создания перспективной ракетно-космической техники и продолжает переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса.

Об этом сообщил гендиректор КБ Александр Дегтярев, передает «Інтерфакс-Украина».

По его словам, предприятие не участвует в проекте создания европейской ракеты-носителя Ariane 6, но сейчас речь идет о «возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса», которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.

По словам гендиректора, сейчас «Южное» «отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами». Среди потенциальных европейских партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса. «Диалог идет», — сказал он.

«Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство. — Ред.), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность», — добавил он.

Дегтярев отметил, что сегодня КБ остается экспортно-ориентированным предприятием: «В 2018 году в общем бюджете предприятия 99% составил экспорт», — сказал он, уточнив, что доля экспорта в интересах стран ЕС составила в пределах 10%.

«Южное» — ведущий научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.